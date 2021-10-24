Lavrov moral verdi

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre Rum yönetimi, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden hareketlenmesini bekliyor.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis; bir Rum kanalına yaptığı açıklamada; gerek Moskova gerekse Güvenlik Konseyi’nin başka üyeleri tarafından alınan inisiyatiflere atıf yaptı. Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ilginin arttığını söyleyen Hristodulidis, “Yakında bu konuda, özellikle de Genel Sekreter’in temsilci atamasına dair bazı gelişmeler olmasını umuyorum” dedi.

Genel Sekretere baskı

Bu arada BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin, Kıbrıs için özel danışman ataması için BM Genel Sekreteri’ne baskı yaptığı bildirildi.

Fileleftheros “Atama İçin Baskı Yapıyorlar… BM Güvenlik Konseyi Üyeleri Genel Sekreter’den Temsilci Konusunda İlerlemesini İstiyor” başlıklı haberinde edindiği bilgilere dayanarak Genel Sekreter Antonio Guterres’in, yeni bir temsilci atanması ile “Kıbrıs sorununda prosedürün ilerleyeceğine inanan” daimi üyelerden, bu konuyu ileri götürmesi yönünde baskı gördüğünü yazdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Sekreter Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta gerçekleşen gayriresmî görüşmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Kıbrıs sorununda özlü hiçbir gelişme olmadığı hatırlatılarak şu iki sebep gösterildi:

1-Genel Sekreter’in, bugünkü durumda tercihi her ne olursa olsun tepki alacağını bildiğinden, tarafların yaklaşımının vereceği karara yardımcı olacak şekilde değişmesini bekleyip temsilci atamada acele etmemesi,

2- Rum tarafı Pandora Papers gölgesi altında, Kıbrıs Türk tarafı da yeni seçim arifesinde olması nedeniyle, müdahillerin dikkatinin başka yönde olması.