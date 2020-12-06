Uğur Şahin ‘dünyadaki en zengin Türk’ oldu

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesine girdi.

ABD’li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 250’nin üzerinde değer kazandı.

ABD’de Nasdaq borsasında işlem gören BioNTech hisselerinin değerindeki yükseliş, Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin’in, 5,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.

Yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, bugün 120 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri de şu an 28,9 milyar dolar seviyesinde.

Bloomberg milyarderler endeksi’ verilerine göre, BioNTech’in yüzde 18,8’lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO’su olan Uğur Şahin yıl başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listedeki tek Türk de Uğur Şahin oldu.