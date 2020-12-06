Gönüllerde taht kurdu

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardan beridir istişare içerisinde olduğunu söyledi.

Zor da olsa, devam etmekte olan Covid-19 salgının başarıyla yönetildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesinin önemine dikkat çekerek, halk sağlığını korumaya yönelik adımların atılmasına devam edileceğini belirtti.

Ülkede asayişin sağlanması açısından polislerin görevlerini zor koşullarda yıllardır yürüttüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı, halka hizmet için özveriyle çalışan polislerin halkın gönlünde taht kurduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin İngiliz Sömürge Dönemi’nde de polis teşkilatında üst düzey görevleri başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi. Polis teşkilatının bugün Türkiye’nin de büyük desteğiyle güçlü bir kurumsal yapıya ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Emekli Polisler Derneği’nin bilgi, birikim ve deneyimlerinden faydalanmanın öneminin altını çizerek derneğe çalışmalarında başarılar diledi.