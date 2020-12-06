Bu yapılan insafsızlık

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dörtlü koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının nedeninin Halkın Partisi olarak gösterilmesinin insafsızca olduğunu söyledi ve görüşmelerde “geniş tabanlı tam teknokrat bir hükümet” modeli önerdiklerini bildirdi.

“Artık bir çözümün bulunması gerekiyor” diyen Tolga Atakan, herhangi bir çözüm bulunamadığı takdirde erken seçimin tarihinin netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanların görevlerinin başında olduğunu ifade eden Tolga Atakan, hükümet düşse bile yeni bir bakan görevi devralana kadar görevlerinin başında olmak zorunda olduklarını hatırlattı.

Atakan, “Şu an bütün bakanlar görevinin başındadır ama Bakanlar Kurulu toplanamadığı için alınması gereken elzem kararlar alınamıyor, sadece rutin işleyiş devam ediyor. Fakat 15 gün daha bu durumun böyle gitmesi çok da mümkün değil en azından içinde bulunduğumuz durum itibariyle. Cumhurbaşkanı kendi gözlemleriyle yeni bir görevlendirme yapacaktır” dedi.

Verilen bilgiye göre; bir televizyon programına katılarak, hükümet görüşmeleri ve Halkın Partisi’nin yaklaşımı konusunda açıklamalarda bulunan Atakan, şunları kaydetti:

“Görüşmeler sırasında sadece bir partinin prensipleri üzerinden konuşmak doğru değildir. Elbette Halkın Partisi’nin de prensiplerinin masada olması normaldir. Yalnız bu basında yansıtıldığı gibi çok sayıda maddeden oluşmuyordu. Partimizin öne sürdüğü iki prensip vardı; ‘Nerden Buldun Yasası’ ve ‘İmar Planı.’ Biz iki madde üzerinde dururken, diğer partiler ‘popülist ve radikal’ olarak nitelendirebileceğimiz onlarca madde ortaya koydu.

Süreç içerisinde genel bir isteksizlik vardı ve biz bunu net olarak görüyorduk. 2018’deki 4’lü enerjisinin olmadığı da netti. Bizim kimseyi istememe gibi bir durumumuz da olmadı. Seçime giderken kimse reklam peşinde olmasın yaklaşımıyla parti başkanlarının içinde olmadığı tam teknokrat bir model önderdik.

Zaten CTP ilk görüşmede geniş tabanlı ve teknokrat bir model istediğini ifade etmişti. Sayın Tufan Erhürman da Başbakan olma gibi bir ısrarının olmadığını söylemişti. Biz de bu teklifi yaptığımızda

3 parti kabul etti, diğer bir parti ise değerlendireceğini söyledi.”

Tolga Atakan, Halkın Partisi’nin dörtlü hükümeti bozmasının sebebinin haklılığının zaman içinde ortaya çıktığını, HP’nin o dönemde usul ve hukuken yanlış olan meselenin üzerine giderken diğer partilerin ise HP’nin üstüne gittiğini savundu.

“Duruşumuz net” diyen Atakan, prensipler kadar önemli olan bir diğer konunun mali yapı olduğunun altını çizdi. Atakan, hükümet görüşmelerinde, erken seçimin Eylül’de yapılması durumunda bir mali tablonun çıkarılması gerektiğini söylediklerini ancak Ocak ayı sonrası için sürdürülebilir bir durumun olmadığını gördüklerini, karşı tarafın Eylül’e kadar gitme isteğinin olmadığını gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

UBP ile icraat hükümetine ret…

“Halkın Partisi’nin, Ulusal Birlik Partisi’yle hükümet kurmak istediği” yönündeki iddiaların sorulması üzerine Tolga Atakan, “Halkın Partisi eğer UBP ile bir hükümet kurma sevdalısı olmuş olsaydı, görev Tufan Erhürman’a geçmezdi” yanıtını verdi.

Atakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hükümet kurma görevi Sayın Erhürman’a geçtiyse Halkın Partisi UBP ile bir icraat hükümeti teklifini reddettiği içindir. Ülke bir süredir hükümetsiz. Bu hükümetsizlik bugün bazı konularda sıkıntı yaratıyor. Bu sürenin uzaması yarın başka konularda da önümüze problem olarak gelecek. Zaten ekonomik bir dar boğaz içerisindeyiz. Buna son birkaç gündür artan vaka sayıları, yerel vakalardaki artış da eklendi. Pandeminin yeniden canlanması noktasında bir duruma doğru evriliyoruz. Dolayısıyla bu noktada sadece Halkın Partisi’nin değil hiçbir siyasi partinin ‘Süre geçsin, top bize gelsin’ gibi bir yaklaşım içinde olduğunu düşünmüyorum.”