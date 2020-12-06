‘Gailemiz memleket’

Demokrat Parti (DP), Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘Birlik ve Beraberlik’ çağrısının ardından Partiye katılımların devam ettiğini bildirdi.

Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanlığı, “Ülkemizin içinde bulunduğu Coronavirüs pandemisi nedeniyle katılımlarımız ‘önce insanımız, insan sağlığımız’ düşüncesiyle Coronavirüs tedbirleri kapsamında peyderpey gerçekleşecek” açıklaması yaptı.

Üye katılım programında konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Partimize yeni üye olan, bize güç veren, ailemizin birer ferdi olma konusunda karar veren, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz aramızda onlara teşekkür ediyor, hoş geldiniz diliyorum” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu zor döneme değinen Ataoğlu; şöyle konuştu:

“Ülkemiz Coronavirüs ile birlikte bir takım zorluklardan geçiyor, hep birlikte Demokrat Parti olarak bu zor günleri üstesinden gelmek için, ‘Elimizi taşın altına, koyma ve hatta çekmeme’ tutumu aldık. Bu tutumun getireceği bedelleri ödemek konusunda bir an bile tereddüt etmedik. Vatandaşımız bizlerden hizmet bekliyor düşüncesiyle, her oluşacak hükümet modeline, bu modelin içinde olsak da olmasak da ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ diyerek destek verme konusunda hemfikir olduk.”