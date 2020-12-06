5.2 şiddetinde deprem Kıbrıs’ta korku yarattı

Kıbrıs ile Alanya arasında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem KKTC ve Güney Kıbrıs’ın yanı sıra Türkiye’de Alanya ve Antalya’da da hissedildi.

Kuzey Kıbrıs saati ile 14.44 sıralarında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Kıbrıs’ın tamamında yaklaşık 13 saniye boyunca hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi depremin merkez üssünü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit etti. AFAD Depremin Türkiye saatiyle yerin 77.22 kilometre derinliğinde 15.44'te meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

Depremin Hatay’dan başlayıp denizde Kıbrıs’ın güneyinden geçerek Rodos’a doğru uzanan Ege-Kıbrıs yay hattı üzerinde olması nedeniyle Kıbrıs’ın tamamında hissedildiği bildirildi.