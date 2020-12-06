‘Topluma saygısızlık edilmesin’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi parti başkanlarıyla önceki gün başlattığı görüşmeler çerçevesinde, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yarım saatten uzun süren görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, ülkenin bir süredir hükümetsiz oluşunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın vekalet vermemesinin de etkisi olduğunu kaydetti ve bundan dolayı ülkede bütçenin sunulamaması gibi bir takım sorunlar olduğunu belirtti.

Hükümet kurulması konusunda artık ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Özyiğit, 4’lü koalisyon konuşulurken kendilerine UBP-HP hükümeti kurulması konusunun sonuçlanmak üzere olduğu şeklinde bilgiler geldiğini savundu.

4’lü hükümet kurulması konusunda başarıya ulaşılmamasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın 3. tur görüşmeler gerçekleştirmesini beklemediklerini dile getiren Özyiğit, “UBP Genel Başkan Vekili çağrılırdı, ‘Belli ki bir uzlaşı sağlanmış’ denirdi veya onlar bunu talep ederdi ve bir UBP-HP koalisyonu kurulurdu” diye konuştu.

“Perdenin gerisinde bir takım pazarlıklar yapılırsa artık bu halka daha fazla saygısızlık edilmesin” diyen Cemal Özyiğit, bir uzlaşı sağlandıysa artık daha fazla toplumun zamanından çalınmamasını istedi.

Özyiğit’e Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinde TDP Genel Sekreteri Halil Hızal eşlik etti.

Ataoğlu: Hızlı şekilde hükümet kurulmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü görüşmeler kapsamında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul etti.

Fikri Ataoğlu, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede, hükümeti kurma çalışmaları ile ilgili görüşlerini aktardıklarını ifade etti.

Ataoğlu, hızlı bir şekilde görevi vereceği milletvekilinin hükümeti kurmasını temenni ettiklerini ifade ederek, "Hükümet modeli ne isterse olsun halkımız ve ülkemiz adına desteğimiz tam olacak. Umarım hızlı bir şekilde hükümet kurulur, insanımız ve ülke için hayırlı olur" dedi.

Fikri Ataoğlu'na, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer eşlik etti.

Arıklı: Milli mutabakat hükümeti…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, görüşme sonrası, görevlendirmenin ülkedeki hükümet boşluğunun doldurulması için son deneme olacağını ifade ederek, ülkeyi seçime götürecek, bu süreçte muhalefetin de desteğini alabilecek, işbirliği yapabilecek bir hükümetin önemine işaret etti.

Milli mutabakat hükümetine önem verdiklerini ifade eden Arıklı, YDP'nin hassasiyetlerini anlattıklarını söyledi ve bunlar göz önünde bulundurulursa kurulacak hükümete destek vereceklerini kaydetti.