Demirhan’da hareketli gece

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da dün akşam saatlerinde bir evin yatak odasında elektrik sobasından kaynaklanan yangın hasara yol açtı.

Polis Basın Subayının verdiği bilgiye göre; Sefa Erol ve Osman Kuşcu'nun kiracı olarak kaldıkları Halil Uluhan'a ait Yeni Sokak'ta Uluhan Apartmanı'nda 4 numaralı dairedeki yangın, elektrikli sobanın yataktaki yorgana temas etmesi sonucu çıktı.

Yatak odasındaki eşyaların yanarak zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Alınacak önlemler yangını önler

Öte yandan kış aylarının gelmesiyle birlikte ev yangınlarındaki artış hakkında yetkililer vatandaşları uyarıyor ve tavsiyelerde bulunuyor:

Yetkililerin tavsiyelerinden bazıları şu şekilde:

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

Elektrik tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız. Fazla akım çeken (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları uzatma kablosuyla kullanmaktan kaçınınız ve bu tür fazla akım çeken cihazları direk elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösterin.

Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayın.

Çocukların, ateş veya kibritle oynamamaları için dikkatli olunuz.

“Evde yangın söndürme cihazı bulundurunuz”

Tüm bu önlemlere rağmen evde, çıkması muhtemel bir yangında ilk müdahalede kullanılmak üzere Kuru Kimyevi Toz veya Karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurunuz.

Yangın veya belirtisini görmeniz halinde, derhal 199 numaralı itfaiye acil telefonunu arayınız.