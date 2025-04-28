Ürünler dalında kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Cypfruvex’in, sezonun sonuna gelmeden paketleme tesislerinin faaliyetlerini sessiz sedasız durdurduğunu savundu. Kürşat, “üreticinin elinde on beş bin ton dolayında ürün dalındayken, fabrika duyuru yapmadan paketleme tesisini kapattı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kürşat, “Diğer tüm kurumlarda karşımıza çıkan kötü ve liyakatsiz yönetimlerin kurumlara ve sektörlere verdiği zarar ne yazık ki burada Cypfruvex’te de karşımıza çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Kürşat paylaşımında şunları belirtti:

“KKTC’nin önemli bir ihraç ürünü olan narenciyede, bu yıl rekoltenin de düşük olmasıyla, üreticiler açısından avantajlı bir yıl olması bekleniyordu.

Ama maalesef sektörde denge unsuru olması gereken Cypfruvex, sezonun sonuna gelmeden, sessiz sedasız paketleme tesislerinin faaliyetlerini durdurmuş ve kapatmıştır.

Diğer tüm kurumlarda karşımıza çıkan kötü ve liyakatsiz yönetimlerin kurumlara ve sektörlere verdiği zarar ne yazık ki burada da karşımıza çıkmıştır.

Cypfruvex Ltd.’in kuruluş amacının, sektörde denge unsuru olması, üreticiyi koruması ve kaliteli ürünlerin ihraç edilmesi için dış piyasa araştırması yapmasıdır.

Maalesef yaşanan yönetim zafiyetlerinden dolayı, kurum görevini yerine getirmekten aciz hale gelmiştir.

Gelinen aşamada, henüz Valensiya sezonu devam ederken ve üreticinin elinde on beş bin ton dolayında ürün dalındayken, fabrika üreticilere hiçbir duyuru yapmadan paketleme tesisini kapatmış ve sadece sıkma için ürün alımı yapılmaktadır.

Bu durum hem üreticinin üretime devam etme moral ve motivasyonunu bozmakta, hem de geçen kötü sezonun ardından yine zarar etmesine, üretimden kopmasına sebep olacaktır.

Bu aşamada Cypfruvex’in bağlı olduğu Tarım Bakanlığını, Sayın Hüseyin Çavuş’u buradan uyarmak istiyorum.

Kurumun asli görevini yerine getirmesini, paketleme faaliyetlerine devam etmesini ve alıma son vereceği tarihi üreticilere duyurması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Kamunun asli görevini yerine getirmesini sağlamalıdırlar, aksi taktirde işgal ettikleri koltukları derhal terk etmelidirler.”