Bahçeye fidan dikildi

Kalkanlı Yaşam Evi'nde yeşillendirme çalışması kapsamında ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Her geçen gün yenilenmeye ve gelişmeye devam eden Kalkanlı Yaşam Evi'nde yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde KKTC D13 Lions Kulüpleri öncülüğünde "ağaçlandırma etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Güzelyurt Evrensel Gençlik Derneği ile birçok gönüllü vatandaş ve derneklerin desteğiyle Kalkanlı Yaşam Evi yararına kermes düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada Kalkanlı Yaşam Evi'nin bir binadan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bu binada sevgi var, samimiyet var, atasına saygı var” diyerek Kalkanlı Yaşam Evi’nin geçirdiği dönüşüm sürecini anlattı.

Bakan Gardiyanoğlu çok güzel bir ekibin samimiyetle özveriyle çalıştığını ifade ederek, tüm personele çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşlılara bahçede vakit geçirebilecekleri yemyeşil bir çehre kazandırmak için bir süredir için çalıştıklarını dile getiren Bakan Gardiyanoğlu, ağaçlandırma etkinliğine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Şendil: Daha birçok projede bir araya gelmek istiyoruz

KKTC D13 Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Fikret Şendil ise Kalkanlı Yaşam Evi’nde daha birçok projede bir araya gelmek istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katkı koyanlara plaketleri verildi. Yedidalga folklor ekibinin gösterileri sonrasında fidan dikimine geçildi.

Bakan Gardiyanoğlu ilk fidanını eşi Zeliş Gardiyanoğlu ve çocukları ile birlikte dikti.

