Vatandaşın işi zor

Hayat pahalılığı gün geçtikçe etkisini gösterirken, temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlar vatandaşı zora sokuyor. Neredeyse her hafta temel tüketim ürünlerinin fiyatı artarken, bir zam haberi de Koopsüt’ten geldi. Koopsüt dün itibariyle süt ve süt ürünlerinin fiyatını artırırken, zamlı fiyat listesini paylaştı. Süte ortalama 4 lira, hellime ise 31 lira zam geldi.

Süte 4 lira artış getirilmesiyle, bir kutu süt 22 lira 75 kuruş oldu.

Yarım yağlı sütün fiyatı 18,75 TL’den 22,75 TL’ye, yağsız sütün fiyatı 18,95’den 23 TL’ye çıktı. Laktozsuz sütün fiyatı ise 22’den 25.90 TL’ye yükseldi.

Hellim de zamlandı

Koop bir kilo tuzlu hellim fiyatı 127 TL’den 158,25 TL’ye çıkarken, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatı ise 133 TL’den 166,30 TL’ye yükseldiği açıklandı.800 gram kaşar peynirinin fiyatı 141,75 TL’ye yükselirken, 900 gram Koper peynirinin fiyatı ise78,50 TL’den 86,50 TL’ye çıktı.

