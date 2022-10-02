Eğitime renkli başlangıç

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ailesine yeni katılan öğrencilerin kampüs yaşamına ve Gazimağusa kentine en iyi şekilde uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla her yıl DAÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen Oryantasyon Günleri’nin 25’incisi kapsamında pek çok etkinlik düzenleniyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nde 26 Eylül 2022 Pazartesi günü, saat 19.00’da, DAÜ 2 Yurdu bahçesinde Açık Hava Sinema Gösterisi ve Karaoke etkinliği gerçekleştirildi. 27 Eylül 2022 Salı günü, saat 21.30’da, Kulaklık Oyunu ve Ekip Oyunları etkinlikleri yapılırken, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü, saat 21.00’de gerçekleşen DJ performansı ile öğrenciler doyasıya eğlendi. 29 Eylül 2022 Perşembe günü, saat 19.00’da yeniden Açık Hava Sinema Gösterisi ve Karaoke Etkinliği düzenlendi.

DAÜ 25. Oryantasyon Günleri Etkinlikleri, 11 Ekim 2022 Salı gününe kadar devam edecek. 30 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Polis Genel Müdürlüğü tarafından verilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Güvenlik ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin seminerleri yer aldı. Bu seminerlere katılma fırsatı bulamayan öğrenciler, 10 Ekim 2022 tarihinde yine aynı saatte, aynı salonda söz konusu seminerleri alabilecek. 3 Ekim 2022 tarihinde ders başlangıcının yapılmasının ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden başlayarak kampüs turu düzenlenecek.

Hoşgeldin gecesi düzenlenecek

7 Ekim 2022 tarihinde Gazimağusa Turu ve akabinde saat 19.00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Kıbrıs Gecesi etkinliği gerçekleştirilecek. 11 Ekim 2022 tarihinde, saat 10.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlenecek. Aynı günün akşamında ise, saat 19.00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoşgeldin Gecesi etkinliği gerçekleşecek.

