Hatırlanmak güzeldir

Kuzey Kıbrıs’ta bu yıl ilk kez ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

"Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Lapta Huzurevinde kalanlar Doğan Türk Birliği ile Dumlupınar takımları arasında 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda yapılan maça götürüldü.

Maç öncesinde futbolcular ve huzurevi sakinleri, "Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz” yazılı pankartla sahaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Hasan Taçoy, huzurevi yaşlıları, sosyal yardım ve yaşlılık maaşı alanlara yönelik Lapta Huzurevi’nde, yemekli yoga, seramik boyama etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan maçta yaptığı açıklamada, yaşlıların toplumsal yaşama katılmasına yönelik birçok projeleri bulunduğunu, Lapta Huzurevi yaşlıları için her ay 2-3 etkinlik düzenlemeye çalıştıklarını, sosyal hizmetlerin daha güçlü bir yapıya ulaştırılması gerektiğini söyledi.

