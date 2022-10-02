Kuzeye dün inen uçak 30, Güneye ise 118

Suna ERDEN

Ekonomik sorunları aşmak için turizm faaliyetlerine hız veren Güney Kıbrıs’ın Larnaka Havaalanı’na dün 78 uçak iniş yaptı. Baf Havaalanı’na inen uçak sayısının ise 40 olduğu bildirildi. İki havaalanına inen toplam 118 uçak Güney Kıbrıs’a çok sayıda turist getirdi.

Larnaka ve Baf Havaalanlarına 70 civarında havayolu şirketi uçuş yapıyor. Özellikle İngiltere ile Kıbrıs arasında sefer yapan İngiliz Havayolları (British Airways), Easy Jet, Ryanair, Wizz air ve Jet2 havayolu şirketlerinin yoğun uçuş programları dikkat çekiyor. Wizz Air uçakları Larnaka havaalanında konuşlandırılıyor.

Larnaka ve Baf havaalanlarına en fazla turist İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Finlandiya’dan geliyor.

İki şirketle bu kadar

Hafta sonunda yolcu trafiği yoğun olmasına karşın Kuzey Kıbrıs’ın Ercan Havaalanı’na dün sadece 30 uçak indi. Seferlerin 19’unu Pegasus, 10 tanesini THY, bir tanesini de Freebird Havayolları gerçekleştirdi.

Bu yıl içinde Rusya’dan, Antalya’ya 2 milyon turist taşıyan Anex Tour’un yan kuruluşu olan Mavi Gök Havayolu şirketinin ise hala KKTC hükümetinden uçuş izni alamadığı öğrenildi.

Üç uçak ile Ercan’a uçuş başvurusu yapan ve yılda 350 bin ile 500 bin arasında turist garantisi veren Mavi Gök Havayolunun uçuşlarına, KKTC kabinesi içerisinde karşı çıkanların olduğu iddia ediliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun onayladığı uçuş programına UBP kanadından bazı bakanların karşı çıkması nedeniyle Başbakan Ünal Üstel’in de karar alamadığı öne sürülüyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022, 03:07