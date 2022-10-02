Bitmeyen sorun

Güngör çöplüğünde dün akşam yine yangın çıktı. Yangına, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni henüz bilinmezken, çöplükten çıkan zehirli dumanlar, rüzgârın etkisi ile Haspolat, Hamitköy ve Lefkoşa bölgelerini ciddi şekilde etkiledi. Çöplükte sürekli çıkan yangınlar tepkiye neden olurken, birçok kişi sosyal medya hesaplarından duruma isyan etti.

Bölge halkı yakın mesafelerinde üst üste çıkan yangınlar dolayısıyla kapı pencere açamaz hale geldiklerini ifade ederken, sürekli alevlerin yükseldiği çöplükle ilgili önlem alınmasını istedi. Bir eleştiri de eski Sağlık Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim’den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Besim şunları belirtti:

“Nasıl bir beceriksizlik, nasıl bir çaresizliktir toplumun içine çekildiği…

Yıllarca Dikmen çöplüğü yandı. Dikmen tepelerinden zehir soluduk. Avrupa Birliği geldi proje yapıldı, çöplük ıslah edildi. Şimdi Dikmen tepeleri pırıl pırıl mis gibi Beşparmaklar kokuyor.

Katı atık çöp merkezi AB projesiyle Güngör’e alındı. Şimdi Güngör çöplüğü yanıyor. Zehir salıyor, yeraltı kaynaklarını zehirliyor.

Israrla beceriksiz yöneticilerin elinde topluma çaresizlik, umutsuzluk öğretiliyor.”