Aynı filmin tekrarı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Ağırdağ köyünde gece yarısı başlayan ve büyük paniğe neden olan yangının çıkış nedeni belli oldu. Yangına elektrik hatlarının rüzgarın etkisiyle birbirine temas etmesinden dolayı çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtildi. Polisten verilen bilgiye göre, Ağırdağ-Boğaz’da yaşanan yangının Ağırdağ’da Benek Sokak üzerinde şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarının birbirlerine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangında yaklaşık 350 dönümlük alan içerisinde bulunan çam ağaçları, maki bitki örtüsü ile Laden Sokak ve Yasemin Sokak üzerinde bulunan dört evin çatıları ile bir adet salon araç tamamen yandı. Yangın polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri, askeri personel, bölge halkı, bölge belediyelere ait su tankerleri ile söndürüldü.



Geceden sabaha neler yaşandı

Ağırdağ köyünde gece yarısı bir noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını söndürmek için itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri başta olmak üzere belediyeler ve birçok kişi uğraş veridi; yangın bölgelerine su tankeri gönderilmesi çağrıları yapıldı. Bölge halkı da traktörler, su tankerleri ve kovalarla alevleri söndürme çalışmalarına katıldı.



Korku, panik, telaş…

Birçok noktaya sıçrayan yangın yerleşim birimlerine yaklaştı. Paniğe kapılan bölge halkı gece yarısı evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Dikmen Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi de yangın yerine iş aracı gönderdi. Ağırdağ sakinleri kovalar ve plastik şişelerle yangına karşı müdahalede bulunurken evlerinin zarar görmemesi için büyük uğraşlar verdi. Bölgede faaliyet gösteren Arpalıklı LTD’e ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Herkes seferber oldu

Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak yardım edebilecek olanların Ağırdağ köyüne gitmesi istedi. Yapılan çağrılara duyarsız kalmayan birçok vatandaş ve iş makinası bulunan kişiler hemen bölgeye intikal etti. Saatlerce verilen mücadelenin ardından rüzgârın şiddetini düşürmesi ile yavaşlayan alevler sabah 05.00 sıralarında kontrol altına alındı.

4 ev zarar gördü, doğadaki canlılar öldü

Güçlükle söndürülen yangın sonucu 350 dönüm alan içerisindeki çam, zeytin ve harnup ağaçları ile makilik bitki örtüsü, bir salon araç, bazı evlerin çatıları, bahçe mobilyaları, sulama lastikleri, depo olarak kullanılan yapılar, kümesler yanarak zarar görürken kümeslerde bulunan hayvanlar yanarak telef oldu. Yangının etkilediği alan içerisinde bulunan 4 evin ahşap çatıları, bulunan bahçe malzemeleri, sulama hortumları, depo olarak kullanılan yapılar ve bir salon araç tamamen yanarak zarar gördü. Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu etrafında da etkili olan yangında okulun çatısı zarar gördü.

Doğada yaşayan havyanlar da alevler nedeniyle can verdi.

Polis, yangının çıkış nedeninin elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar olduğunu açıkladı.