Amaç siyasi karmaşa

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarına ihtiyaç duyulduğunun çoktan ortaya konulduğunu belirterek, bugün muhalefet tarafından yaratılmak istenen havayı yanlış bulduğunu belirtti.

Muhalefetin tutumunu eleştiren Dinçyürek, “Kimse sokak anarşisi ile KKTC’de siyasi karmaşa yaratıp bundan yarar sağlayacağı hayaline kapılmasın. Kıbrıs Türkü ve bizler demokrasi yolundan ayrılmadan yanlış yolda olanlara dur diyecek güç ve kararlılıktayız” dedi.

Dinçyürek yaptığı yazılı açıklamada, 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama Yılı çalışmalarının millete, halka, devlete, ülkeye verimli ve hayırlı olmasını diledi.

Dinçyürek, “İnşallah halk egemenliğinin biz vekiller aracılığı ile yansıdığı yer olan Cumhuriyet Meclisi bu yasama yılında beklentileri boşa çıkarmaz ve kısır, yararsız çekişmelerden, tartışmalardan uzak, olgun, halk ve devlet yararı odaklı çalışmalar yapar” ifadelerini kullandı.

Kara propaganda yanlıştır

Yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarına ihtiyaç duyulduğunun çoktan ortaya konulduğunu ifade eden Dinçyürek, şunları kaydetti:

“2008 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan ağır ekonomik krize rağmen 2009 yılında Meclis Başkanı olan Sayın Hasan Bozer yeni bir Meclis binası yapılması için çalışma başlatmış dönemin hükümeti Meclis’e yer tahsis etmiş, 2010 yılında YDÜ ile proje konusunda protokol imzalanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile destek için temaslar yapılmış ve hiçbir muhalefet partimiz buna ses çıkarmamıştı. Ve yine anımsanacağı üzere, 18 Ocak 2020 tarihinde Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan bir açıklamada, partinin Cumhurbaşkanlığı adayının Genel Başkan Ersin Tatar olduğu beyan edilmiş, ortaya konulan seçim bildirgesinde, ‘tarihi surlar üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nin uygun yeni bir binaya kavuşması için adımlar atılacağı’ açıkça halka vaat edilmişti.

Dolayısı ile kimi çevreler ve özellikle ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından, ‘Türkiye ihtiyacımız yokken, irademiz dışında bize Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı yapılıyor. İrademize saldırı söz konusu’ iddiaları ile başlatılan kara propaganda yanlıştır, temelden yoksundur.”