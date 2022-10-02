Tanklar yürüdü

Güney Kıbrıs’ta sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü nedeniyle askeri törenler düzenlendi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un yanı sıra Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros’un katıldığı resmi geçit töreninde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere de mesaj gönderdi. Anastasiadis, ana hedefin vatanı yeniden bütünleştirmek olduğunu söyledi.

Anastasiadis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 62’nci yıldönümünü” kutlayarak, vatan için mücadele eden herkesi takdir ettiklerini ve memleketin yeniden birleşmesi ve özgürleşmesi hedefine bağlı olduklarını ifade etti.

AKEL’den yapılan açıklamada ise, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için uluslararası toplumun ikna edilmesini gerektirdiği belirtildi. AKEL, “Türk işgalinin sona ermesi” ve adanın, siyasi eşitlik temelindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü zemininde, Kıbrıslı Türklerle Rumların ortak geleceğini tayin edebilmesi için yeniden birleşmesine yönelik mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

DİSİ’nin mesajında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” savunulmasının tarihi borçları olduğu ifade edilerek, ülkenin özgürleştirilmesi ve yeniden birleşmesi talep edildi.

DİKO ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kurulmasının, Kıbrıs halkının en büyük başarısı ve adadaki iki toplum ile dini grupların uyum içerisinde bir arada yaşaması için teminat olduğunu belirtti.