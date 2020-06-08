Victoria's Secret'ın İngiltere'deki kolu iflas etti

Dünyaca ünlü kadın giyim mağazası Victoria's Secret’in İngiltere’deki kolu iflas etti. Şirketin ülkedeki operasyonlarına kayyum atandı. ABD merkezli Victoria's Secret’ın İngiltere’deki kolundan yapılan açıklamada, zincirin İngiltere’deki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği bildirildi. Kayyum atanmadan önce 785 çalışanını ücretsiz izne çıkartılan firmanın 800'den fazla çalışanının işinin riske girdiği iddia edildi. Şirketin devir sürecini yürüten Deloitte’den yapılan açıklamada henüz işten çıkarmanın olmayacağını, giyim zincirine yeni bir alıcının bulunması için çalışılacağı kaydedildi. Victoria's Secret’ın İngiltere’deki şirketi şubat ayında yıllık bazda 170 milyon sterlin zarar ettiğini bildirmişti. Victoria Secret’in tüm mağazaları İngiltere’de karantina uygulamasının başladığı 23 Mart’tan beri kapalı bulunuyor. İngiltere’nin ünlü moda ve giyim zincirlerinden Cath Kidston ve Laura Ashley’de Coronavirüs salgının ardından iflaslarını açıklamıştı. İngiltere'de 2016 yılında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumu sonrasında artan belirsizliklere, bu yıl Coronavirüs salgının eklenmesi karşısında çok sayıda perakende zinciri finansal zorluk yaşıyor.

ABD'deki bazı mağazalarını kapatan Victoria's Secret, geçen yıl izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle 1995'ten beri "melekler" olarak bilinen modelleriyle yaptığı defileleri iptal etmişti. Bazı çevreler tarafından modası geçmiş ve cinsiyetçi bulunan defile en son 2018'de yayımlanmıştı. Victoria's Secret, şubat ayında L Brands, Sycamore Partners'a 525 milyon dolarlık bir anlaşma ile yüzde 55'lik hissesini sattı. Ancak Sycamore Partners corona virüs salgınının tetiklediği geçici mağaza kapanışları nedeniyle Mayıs ayının başlarında satıştan çekildi. İki firmanın satışla ilgili dava süreci devam ediyor.

