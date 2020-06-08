Otobüsçüler eylem için toplandı

Kar-İş üyeleri Terminal'de toplandı, eylem öncesi son hazırlıklar yapılıyor

Otobüsçüler eylem için toplandı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bugün toplu taşımanın başlayacağını duyurdu ancak otobüs şoförleri bugün eylem yapıyor…
Kamu Araçları İşletmecileri Derneği kar-iş, devletin sağlayacağı destek netleşmeden toplu taşımacılığı başlamayacağını açıkladı. Kar-İş Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Zekai Gece, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeden herhangi bir sonuç elde edemediklerini ifade etti. Şoförler Lefkoşa Otobüs terminalinde toplandı. Kar-İş üyeleri araçlarıyla meclis önüne gidecek ve burada eylem yapacak. Eylemciler aha sonra araçları ile Başbakanlık’a gidecek. Bir gelişme olmaması durumunda otobüsler Başbakanlık önüne bırakılacak

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 11:01
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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