Otobüsçüler eylem için toplandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bugün toplu taşımanın başlayacağını duyurdu ancak otobüs şoförleri bugün eylem yapıyor…

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği kar-iş, devletin sağlayacağı destek netleşmeden toplu taşımacılığı başlamayacağını açıkladı. Kar-İş Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Zekai Gece, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeden herhangi bir sonuç elde edemediklerini ifade etti. Şoförler Lefkoşa Otobüs terminalinde toplandı. Kar-İş üyeleri araçlarıyla meclis önüne gidecek ve burada eylem yapacak. Eylemciler aha sonra araçları ile Başbakanlık’a gidecek. Bir gelişme olmaması durumunda otobüsler Başbakanlık önüne bırakılacak

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 11:01