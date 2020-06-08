Kıbrıs’ın güzel yanı

Onur ULAĞ

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazar dün haftalık alışverişini yapmak isteyenlerle dolup taştı. Yemeklerle sıklıkla kullanılan ve en çok tüketilen patates, soğan, kabak, domates gibi ürünlerin 2 buçuk liradan satışa sunulması vatandaşı memnun ederken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile Pazar yerini ziyaret etmesi esnafı sevindirdi.

Akıncı çifti, Harmancı ile birlikte tezgâhları gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sosyal mesafeye uyan, maske takan Akıncı çifti, alışveriş de yaptı. Akıncı kendisine ikram edilen bulgur köftelerinden alırken, halka mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Rahatlık var

Akıncı, salgınla mücadelenin zorunlu kıldığı bazı tedbirlere genellikle uyulduğunu gözlemlemekten memnun olduğunu belirterek, “Bununla birlikte bazı yurttaşlarımızın özellikle maske konusuna uyum sağlayamadıkları da bir gerçek. ‘Buralarda virüs bitti, bize bir şey olmaz’ rahatlığı var. Sanırım bizi bekleyen en büyük tehlike de bu” dedi.

“Maskeyi pek sevmedik ama bir süre maske- mesafe- hijyen üçlüsü ile yaşamayı öğreneceğiz. Başka çare yok gibi görünüyor” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu zor günlerin tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacağını vurguladı.

Bazı sebzeler ucuzladı

Akıncı’nın ziyareti Pazar esnafını memnun ederken, çok tüketilen sebzelerin fiyatlarının ucuzluğu da vatandaşı sevindirdi.

Kış aylarında kilosu 8 ile 12 liraya kadar çıkan domates, patates, soğan 2 buçuk TL’den satışa sunulurken, kabak, sarma, turp, semizotu, maydanoz gibi ürünler de bir buçuk ile 2 lira arasında değişen fiyatlara verildi. Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 20 liraya kiraz oldu.

Pazar yerindeki ürünlerin fiyatları şöyleydi;

Domates: 2,50 TL

Yerli Erik: 7,50 TL

Yerli Kayısı: 7,50 TL

Muz: 7,50 TL

Elma: 7,50 TL

Limon: 7,50 TL

Portakal: 2,50 TL

Sarma: 2 TL

Kabak: 2 TL

Bal Kabak tane: 5 TL

Havuç: 5 TL

Patates: 2,50 TL

Soğan: 2,50 TL

Çilek: 12 TL

Taze Ceviz tane: 1 TL

Taze Fasulye: 10 TL

Yeşil Erik paket: 5 TL

Biber: 8 TL

Marul 2 tane: 5 TL

Kapya Biber: 5 TL

Şeftali: 5 TL

Erik 5 TL

Yeşil Soğan 3 tane: 5 TL

Patlıcan: 6 TL

Semiz Otu: 2 TL

Maydonoz: 1,50 TL

Turp: 2 TL

Kiraz: 20 TL

İthal Üzüm:15 TL

Yeni Dünya: 10 TL

Armut: 10 TL

Elma:6 TL