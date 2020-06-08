Güzelyurt bölgesinde sportif etkinlikler gerçekleştirmek ve spor yapmak amacıyla oluşturulan Brothers Team, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yanan asırlık zeytin ağaçlarının su kanallarını temizleme etkinliğine katılan grup, dün de Yeşilırmak sahilini temizledi. Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanı da olan sahili temizleyen 25 kişilik gurup, saatlerce süren çalışmaları sonucu variller, şişeler, atıklar, çöpler topladı. Çöpler torbalara konularak, belediyenin gösterdiği alanlara bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta da Tepebaşı-Akdeniz arasında yangında hasar gören zeytin ağaçlarının su kanallarını temizleyen ekip, örnek davranışıyla takdir topladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 10:08