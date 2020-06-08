Tepkiler çığ gibi

Güney Kıbrıs'ta bir haftada camilere yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Olaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Tuzla Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da camiye Bizans bayrağı asılmasına tepki gösterdi, faillerin en kısa sürede bulunmasını istedi.

Akıncı: Provokasyon

Güney Kıbrıs’ta son 8 gün içerisinde ikinci kez camiye yapılan saldırılar hem KKTC hem de Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılırken,

Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılanı kınadı.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Din İşleri Başkanı Talip Atalay'dan konuya ilişkin bilgi aldığını ve Larnaka'daki camiye Bizans bayrağı asıldığını ifade etti.

Akıncı, "Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun'daki caminin kundaklanma girişiminden sonra bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum yönetimi, yapanların peşini bırakmamalıdır." ifadesini kullandı.

Tatar: Gereken yapılmalı

Başbakan Tatar da Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Tuzla köyündeki camiye Bizans bayrağının asılmasını kınadı. Rum kesiminde son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılmasının olağan karşılanamayacağını ve geçiştirilemez olduğunu vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor, Rum yönetimini derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum."

Tatar, suçluların derhal yakalanması ve gereken önlemlerin alınması gerektiğine işaret ederek "Bu çağda, hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması, başvuranlara göz yumulması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum yönetimini aklı selim ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özersay: İslam ve yabancı düşmanlığı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyündeki camiye Bizans bayrağı asılmasının çağdışı bir davranış olduğunu vurguladı. Özersay, yaptığı açıklamada “Bu, son dönemde sıklıkla yaşanmaya başlayan İslam ve yabancı düşmanlığı belirtilerinin bir diğer örneğidir, çağ dışıdır ve kabul edilemez. Kıbrıs Rum liderliği sorumluların bulunması ve cezalandırılması için gerekeni yapmıyorsa bu suça dolaylı olarak ortak olmuş olur” ifadelerini kullandı.

Tehlikeli ve çirkin

Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün bazı haber sitelerinde Larnaka'daki Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı asıldığına dair görüntülü haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizi oldukça üzen konu bilgimize geldikten sonra Religious Track Ofisi aracılığıyla başta Başpiskoposluk olmak üzere yetkililerden konunun takibi ve izahını istedik. İlgili ofis aracılığıyla bize Başpiskoposluğun Larnaka'daki ilgili birimlerinden konunun ciddiyetle araştırılmasını istediği iletildi" ifadelerine yer verildi.

Din İşleri Başkanlığının Rum kesimindeki temsilcisinin durumu yerinde görmek ve incelemek üzere ilgili camiye gönderildiği aktarılan açıklamada, görevlinin camiye vardığında yaptığı inceleme sonrasında asılı bayrağın indirilmiş olduğunu raporladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber sitelerinde yer alan bu son derece tehlikeli ve çirkin görüntülerin yetkililerce ivedilikle ve ciddiyetle araştırılarak konunun açığa çıkartılmasını ve sonuca bağlı olarak gereğinin yapılmasını hassasiyetle talep ediyoruz."

Oktay: Rum yönetimi cesaretlendirmeye son vermeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Oktay, "Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır."

Gül: Bir haftada iki saldırı

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka’da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs’ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti: “Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka’da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz.”

Çelik: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler." ifadelerini kullandı.

Kalın: Failleri bulun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadığını belirterek, "Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.