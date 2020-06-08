‘Adil paylaşım olmadı’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, İskele ilçesinde yapılan istişare toplantısına katıldı. YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı konuşmasında, hükümeti beceriksizlik ve iş bilmezlikle suçladı. Arıklı, “Hani ne toplarsak eşit paylaşacaktık. Sizin eşitlik anlayışınız bu mu? Siz sadece memurların Hükümeti misiniz? Özel sektöre dağıttığınız bin 500 TL gasp ettiğiniz 3. ülkeden gelen emekçilerin ihtiyat sandığı paralarıdır. Onu bile dağıtırken haksızlık yaptınız. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Sizin cebinizden özel sektör için 5 kuruş para çıkmadı. Siz bu ülkenin başına gelmiş en büyük talihsizliksiniz" dedi.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise, ülkede değişimin şart olduğunu, değişime Cumhurbaşkanlığından başlanacağını söyleyerek; "Seçimler ister 11 Ekimde, ister Anayasa Mahkemesi kararı ile daha önce yapılsın, bizim için sonuç değişmez. Seçimlere en hazır partiyiz. YDP olarak bu seçimlere damgamızı vuracağız" dedi.

