İnsanlık görevi

Osman ZORLU

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde kan bağışı kampanyası yapıldı.

Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 39 ünite kan alındı. Mehmetçik sakinleri, bölgelerinde düzenlenen etkinlikten memnun kalırken, ihtiyaçlı kişilere yardım etmemin bir insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Elde edilen bilgilere göre; önceki gün Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirilen bağış kampanyasına 54 kişi başvurdu.

Kan vermek isteyen gönüllü 54 kişiden 34’ü kriterlere uygun bulundu.

Sağlık ekipleri, 34 kişiden 39 ünite kan toplarken, Mehmetçik sakinleri, düzenlenen bağış kampanyasının her bölgede gerçekleştirilmesi gerektiğini, ihtiyaçlı kişilere yardım etmemin bir insanlık görevi olduğunu ifade etti. Bölge sakinleri, kan bağışının yakın zamanda yeniden düzenlenmesini de istedi.