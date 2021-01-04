Yatıran kazandı

Yatırımcılar, 2020 yılında borsa, dolar, avro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 55,91 ile altın sağladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 29,06'lık kazançla 1.476,72 puandan kapattı. Geçen yıl endekste, 2019'a kıyasla 332,48 puanlık artış oldu.

Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 15,82'lik artışla 1.565,13 puana, Sanayi Endeksi yüzde 68,17'lik primle 2.340,16 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 36,60'lık değerle 1.192,65 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 91,30'luk kazançla 1.953,42 puana yükseldi.

Geçen yıl en çok Gübre Fabrikaları'nın hissesi yükseldi

Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 851,88 ile Gübre Fabrikaları olurken, bunu yüzde 553,83 artışla Kartonsan, yüzde 338,57 kazançla da İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 21,59 ile TAV Havalimanları olarak belirlendi. Bunu yüzde 14,83'lük kayıpla Tüpraş ve yüzde 14,55'lik düşüşle de Akbank hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul'da 2020'de en yüksek işlem hacmi 357 milyar 643 milyon lirayla Garanti BBVA'da olurken, bu şirketi 302 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 223 milyar 100 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri, 53 milyar 558 milyon lirayla Koç Holding, 52 milyar 255 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 45 milyar 844 milyon lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar geçen yılı kazançla kapattı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 55,91 artışla 454 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 55,29 yükselişle 3 bin 11 lira oldu.

Serbest piyasada avro ve dolar 2020'yi kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 24,89 yükselişle 7,4310 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 36,49 artışla 9,1200 liraya ulaştı.

2019 sonunda 7,8750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı da 2020'yi 10,1810 lira seviyesinden kapattı. İsviçre frangı ise 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,04 değer kazanarak 8,4720 lira oldu.

Yatırım fonları

2020 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 18,33 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 25,33 oldu.

Hisse senetlerinde son bir yıl

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrik. 86,05 9,04 851,88

Kartonsan 95,55 14,61 553,83

İş Y. Men. Değ. 17,66 4,03 338,57

Türk Traktör 182,7 52,91 245,3

Ege Endüstri 1770,1 562,56 214,65

Türkiye Sigorta 6,6 2,18 203,06

Doğuş Otomotiv 28,74 9,52 201,89

Bursa Çimento 12,04 4 200,75

Halk GMYO 3,21 1,16 175,63

Deva Holding 24,14 8,93 170,39

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

TAV Havalimanları 21,3 27,16 -21,59

Tüpraş 108 126,8 -14,83

Akbank 6,93 8,11 -14,55

Vakıflar Bankası 4,71 5,51 -14,52

Pegasus 74,6 86,4 -13,66

Türk Hava Yolları 12,91 14,46 -10,72

Mavi Giyim 52,2 57,9 -9,84

Tekfen Holding 16,59 18,09 -8,29

Garanti Bankası 10,37 11,14 -6,91

T. Halk Bankası 5,56 5,91 -5,92