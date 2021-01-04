Onur ULAĞ

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 28 Aralık 2020 tarihinde aldığı karar uyarınca 4 Ocak’a kadar geçerli olan gece sokağa çıkma yasağı önceki akşam da sıkı bir şekilde denetlendi. Gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağını delen 7 kişi yakalandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; önceki gece sabah saatlerinde kadar ülke genelinde denetimler yapıldı. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde 31 Aralık 2020’den beri 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişi tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.