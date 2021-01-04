7 kişi yakalandı

Gece sokağa çıkma yasağını kontrol eden ekipler göz açtırmadı

7 kişi yakalandı
banner432

Onur ULAĞ
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 28 Aralık 2020 tarihinde aldığı karar uyarınca 4 Ocak’a kadar geçerli olan gece sokağa çıkma yasağı önceki akşam da sıkı bir şekilde denetlendi. Gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağını delen 7 kişi yakalandı
Polisten yapılan açıklamaya göre; önceki gece sabah saatlerinde kadar ülke genelinde denetimler yapıldı. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde 31 Aralık 2020’den beri 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişi tespit edildi.  Söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hüseyin Özbayır yine tutuklandı
Hüseyin Özbayır yine tutuklandı
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner474

banner460