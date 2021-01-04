Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı aldı

Son nokta

Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı aldı
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Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı alırken, Genel Müdür Aybars Kutluba “Bunun sebebi alınan kararlarda ekonominin tamamen göz ardı edilmesidir” dedi

 Kuzey Kıbrıs’ın en büyük oteller zinciri olan Merit Grubu, belirsizlik ve kararsızlığın devam etmesi nedeniyle süresiz kapatma kararı aldı.
   Diyalog’a konuşan Merit Royal Genel Müdürü Aybars Kutluba, pandemi sürecinde yetkililerin ekonomiyi tamamen göz ardı ederek kararlar ürettiğine dikkat çekti. Kutluba “Gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yaptık. Ayrıca çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde sahip çıktık” dedi.
   Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişlerin turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olduğunu söyleyen Kutluba şunları kaydetti:
   “Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarı ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı almak zorunda kaldık.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Op.Dr.İlkan Ertuğ
Op.Dr.İlkan Ertuğ - 3 saat Önce

O kadar saçma sapan ve dengesiz kararlar alınıyor ki,.Ankara Ercan Ankara uçak biletim elimde kaldı.Adam gibi karar alınmalı.Akşamdan sabaha veya sabahtan akşama karar değiştirilmemeli. Güvenemediğim için gelemiyorum.

Ayten susuz
Ayten susuz - 5 dakika Önce

Sevgili Dr.ilkan eminim ucak sirketi paranizi iade etmistir.. ulkemiz saglik sistemi yetersiz be duzgun hastahanemiz nede pandemide duzgun calisacak doktorlarimiz var pandemi basladiginda neredeyse tum doktorlar izin almisti kimse yoktu hastahanelerde.. Tum bu yetersiz ve guvensiz saglik dirimundan dolayi Kibrisa gelmeyerek dogru bir karar verdiniz Tesekkurler...

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