Pazarda yüzler güldü

Onur ULAĞ

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Lefkoşa Otobüs Terminali alanında kurulan açık pazarda birçok sebzenin fiyatının ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Üçer bağ yeşil soğan, maydanoz, ıspanak 10 liradan tezgâha konurken, soğan, patates, domates, 3 ile 3 buçuk liradan satışa sunuldu. Vitamin deposu mandalina 2 buçuk ile 3 buçuk, portakal ise 5 liradan alıcı bekledi. Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 25 lirayla hurma oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Patates: 3 TL

Soğan: 3 TL

Karnabahar: 6 TL

Domates: 3,5 TL

Portakal: 5 TL

Mandalina: 2,5 TL-3,5 TL

Elma: 7 TL

Patlıcan: 6 TL

Muz: 8 TL

Limon: 2,5 TL

Greyfurt: 4 TL

Pancar: 8 TL

Tatlı Biber: 6,5 TL

Kapya biber: 12 TL

Hurma: 25 TL

Yeşil soğan: 3 bağ 10 TL

Maydanoz: 3 bağ 10 TL

Yeşil sarımsak: 3 bağ 10 TL

Ispanak: 3 bağ 10 TL.