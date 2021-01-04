Pazarda yüzler güldü

Yeni yılın ilk açık pazarında domates ve patatesin fiyatı 3 liraya düştü, diğer sebzelerin de ucuzladığı görüldü

Pazarda yüzler güldü
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Onur ULAĞ

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Lefkoşa Otobüs Terminali alanında kurulan açık pazarda birçok sebzenin fiyatının ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Üçer bağ yeşil soğan, maydanoz, ıspanak 10 liradan tezgâha konurken,  soğan, patates, domates, 3 ile 3 buçuk liradan satışa sunuldu. Vitamin deposu mandalina 2 buçuk ile 3 buçuk, portakal ise 5 liradan alıcı bekledi. Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 25 lirayla hurma oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: 
Patates: 3 TL
Soğan: 3 TL
Karnabahar: 6 TL
Domates: 3,5 TL
Portakal: 5 TL
Mandalina: 2,5 TL-3,5 TL
Elma: 7 TL
Patlıcan: 6 TL
Muz: 8 TL
Limon: 2,5 TL
Greyfurt: 4 TL
Pancar: 8 TL
Tatlı Biber: 6,5 TL
Kapya biber: 12 TL
Hurma: 25 TL
Yeşil soğan: 3 bağ 10 TL
Maydanoz: 3 bağ 10 TL
Yeşil sarımsak: 3 bağ 10 TL
Ispanak: 3 bağ 10 TL. 

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