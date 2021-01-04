Çalışmaları inceledi

Bakan Pilli, dün Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Çalışmaları inceledi
banner432

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. 
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pilli, dün sabah saatlerinde ilk olarak Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ni ziyaret ederek görevli hemşireler ve sağlık çalışanları ile görüş alışverişinde bulundu.
 Pilli, çalışmalar hakkında bilgi aldı, PCR testleri uygulamasını yerinde inceledi ve ayrıca test yaptırmaya gelen vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.
Daha sonra Onkoloji Merkezi’ni de ziyaret eden Bakan Pilli, çalışmalarını merkezde yürüten Covid-19 temaslı takip ekibiyle de görüştü. Temaslı takip ekibinin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Pilli, yerel bulaş konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Pilli ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1102 Covid-19 ihbar hattı çağrı merkezi personeliyle de kısa bir toplantı yaptı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşsiz sayısının 14 bin 950 olduğu iddia edildi
İşsiz sayısının 14 bin 950 olduğu iddia edildi
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner465

banner460