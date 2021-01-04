Hüseyin Özbayır yine tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu suçlarından sabıkası olan

66 yaşındaki Hüseyin Özbayır tasarrufunda 5 gram hintkeneviri bulunarak tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra iki adet hassas terazi bulunduğu da belirtildi.

Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce alınan ihbar üzerine 2 Ocak 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gazimağusa’da yaşayan Hüseyin Özbayır’ın evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis, zanlı Özbayır’ın evinde yapılan aramada 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi bularak emare aldığını açıkladı. Polis memuru, gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlattıklarını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyledi.

Analiz sonuçları beklenecek

Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini ancak hafta sonu olmasından dolayı işlem yapamadıklarını ifade ederek, zanlının yürütülecek soruşturma aşamasında ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma yapılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına onay verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 11:58