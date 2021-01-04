Meclis uyan

Melis GÜNEL

Yeni yılın ilk gününde iki kadının eski eşleri tarafından benzeri görülmemiş bir şekilde şiddete maruz kalması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da artan şiddet olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınmamasından ve cezaların yetersizliğinden yakındı.

Geçtiğimiz yıl bir kadının Girne’de sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldüğünü anımsatan Manavoğlu, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adımın atılmadığını belirterek “Meclis’te de defalarca bu konuları dile getirmemize rağmen hiçbir şey yapılmıyor” dedi.

Suçun kapsamı değişmeli

Diyalog’a konuşan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, kadına yönelik şiddet konusunda cezaların yetersiz olduğunu da söyledi. Manavoğlu, şiddet olaylarının mahkemelerde ‘öldürmeye teşebbüs’ başlığı altında incelenmesi gerektiğini savundu. Gülşah Sanver Manavoğlu, içinden geçilmekte olan pandemi sürecinde insanların evlerde kapalı kalmasından dolayı aile içi olayların arttığına dikkat çekti ve Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıkları göreve çağırdı.

Manavoğlu “Hem aile içinde yaşanan şiddet hem de boşanan kişilerin eski eşlerine uyguladığı şiddet kapsamında devlet bu olayların önüne geçemiyor. Devletin bu olayların önüne geçememesinin sorgulanması gerekiyor. Bu suçları işleyenlerin rehabilite olmaları için başka imkanlar sunulmalıdır” dedi.



Hep geç kalıyoruz

Manavoğlu, Diyalog’un dün manşetine taşıdığı iki şiddet olayını örnek göstererek, “Bu saldırıların altında kadını öldürme ihtimali de bulunmakta” dedi. Yaşanan şiddet olaylarının mahkemelerde ‘öldürmeye teşebbüs’ başlığı altında incelenmesi gerektiğini savunan Manavoğlu, Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıkları göreve çağırdı. İlgili birimlerin personel eksikliklerinin altını çizen Manavoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmuş olmasına rağmen istihdamların gerçekleştirilmediğini söyledi. “Çok geç kalıyoruz eksiklikleri tamamlamak için… İlla ki birilerinin öldürülmesi mi gerekiyor?” sorusunu yönelten Manavoğlu, “Kıbrıs Türk kadınları olarak bu konuda ciddi adımların atılması gerektiğine inanan kişileriz” ifadelerini kullandı.

Bu konuya eğileceğiz

Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun (KHK) gerekeni yapmadığını vurgulayan Manavoğlu, eksikliklerin tamamlanması ve dairenin kadrosunun oluşturulması için gerekenin yapılması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Girne’de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen bir kadın hakkında, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadığını hatırlatan HP’li Milletvekili, “Meclis’te de defalarca bu konuları dile getirmemize rağmen bir adım atılmadı. Birincil sıkıntılar ekonomi ve pandemi biliyorum ama sosyal problemlerin de üstüne gidilerek ivedilikle bu olayların azaltılması için ciddi girişimlerde bulunulması gerekiyor. Polisimiz de yetişmekte zorlanıyor. Onlara da bu konuda destek verilmesi gerekir. Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’ndaki kadınlar olarak bu konuya eğileceğiz” şeklinde konuştu.



İki günde iki vaka

Daha önce defalarca eski eşine şiddet uygulayan, birçok kez tutuklanan İbrahim Koska 1 Ocak 2021 tarihinde yine rahat durmamış, bu nedenle tutuklanmıştı. Eski eşinin evine gizlice giren zanlı, uyuyan kadının saçlarını kestikten sonra yüzünü yorganla kapatıp darp etmişti. 2 Ocak’ta yaşanan ikinci vakada ise barışmak isteyen ancak hayır cevabı alan Yüksel Özvurulmuş, eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurup, cep telefonunu da paramparça etmişti.