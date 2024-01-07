Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 2,12 kazançla 7.628,73 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.634,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,46 kazançla 7.075,83 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,33 artışla 10.241,11 puan, Mali Endeksi yüzde 1,63 yükselişle 8.015,91 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,74 artışla 11.732,33 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son bir haftada en çok yükselen yüzde 16,13 ile SDT Uzay ve Savunma oldu. SDT Uzay ve Savunmayı, yüzde 15,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 15,24 ile Kocaer Çelik izledi.

Bu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 20,79 ile QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 5,10 ile Aksa Akrilik ve 3,09 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 351 milyon lirayla Koç Holding, 330 milyar 96 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 277 milyar 73 lirayla Tüpraş oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,10 değer artışıyla 1.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20 kazançla 13.202 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,97 değer kazanarak 29,8410 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,11 azalışla 32,6310 lira oldu.

