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Kundaklama şüphesi

Güneşköy’de park halindeki traktör alev alarak, kullanılmaz hale geldi

Kundaklama şüphesi
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Güzelyurt’a bağlı Güneşköy bölgesinde park halinde bulunan Tarkan Çetereisi’ne ait PP 485 plakalı traktör sabaha karşı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin tarafından söndürülen yangının sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.  Olayla ilgili açıklama yapan polis, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, aracın kullanılmaz hale geldiğini açıkladı.
Yangınla ilgili soruşturma sürerken, kundaklama şüphesi de olduğu bildirildi. 
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler, kundaklama şüphesi nedeniyle olay yerinde inceleme yaptı. Yangının  kundaklama mı yoksa herhangi bir arızadan mı çıktığı yapılacak soruşturma sonucu belli olacak. 
 

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