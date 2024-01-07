Türk tarafının tavrı belli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, atandığı duyurulan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisini, önceden mutabık kalınan şartlar çerçevesinde kabul edeceği ve istişarelerini bu anlayışla gerçekleştireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kişisel Temsilcisi olarak Maria Angela Holguin Cuellar’ı atadığını duyurduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci önerisini, 6 ayı aşmayacak bir süre için atanması ve tek görevinin de yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığı araştırmak olması şartlarıyla 10 Aralık tarihinde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, atandığı duyurulan Kişisel Temsilci’yi önceden mutabık kalındığı üzere bu şartlar çerçevesinde kabul edecek ve istişarelerini de bu anlayışla gerçekleştirecektir.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle ancak yeni ve resmî bir müzakere sürecine geçilebilir.”

Türkiye şartları hatırlattı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak ataması hakkında açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), atamanın yapılmasına iki koşul ile rıza verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bunlardan ilki; Şahsi Temsilci’nin görev yönergesinin, Ada’daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla sınırlı kalmasıdır. İkincisi ise; Şahsi Temsilci’nin görev yönergesinin süresinin 6 ayı aşmamasıdır. Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar da bu hususun altını çizmiştir."

Ada'da iki taraf arasında ortak zeminin var olmadığı gerçeğinin BM Genel Sekreteri’nin raporlarında da belirtildiğine işaret edilen açıklamada, "Yarım asırdan uzun bir süredir müteaddit defalar müzakere edilmiş ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle asla hayata geçirilememiş olan federal çözüm modelinin güncelliğini yitirmiş ve tüketilmiş olduğu apaçık ortadadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB açıklama yaptı

Avrupa Birliği (AB), eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atanmasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak Holguin Cuellar'ı ataması hakkında ortak açıklama yayımladı.

AB'nin eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Cuellar'ın atanmasını "memnuniyetle" karşıladığı belirtilen açıklamada, "AB, Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun ve AB'nin kurulduğu ilkeler ve müktesebatla uyumlu kapsamlı çözümüne bağlı kalmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.