Kapılar zorlandı

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta dün dini tatil olması nedeniyle yüzlerce Kıbrıslı Rum kuzeye geçti. Aşırı yoğunluk nedeniyle Lefkoşa’nın Metehan ve Lokmacı kapılarında muhaceret görevlileri yoğun bir çalışma gösterdi. Yine de araçlı geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı, yoğun geçişlerin çarşıya canlılık getirdiğini söyledi. Kıbrıslı Rumların yanı sıra güneyden, kuzeye çok sayıda yabancı turist geçti. Böylece hem mağazalar, hem de lokantalar iyi iş yaptı.

Sınır kapılarının artırılmasını isteyen Arasta esnafı, muhaceret işlemlerini kolaylaştıracak önlemler

Alınması için yetkililere mesaj gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 10:05