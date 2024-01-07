Ömer KADİROĞLU
Güney Kıbrıs’ta dün dini tatil olması nedeniyle yüzlerce Kıbrıslı Rum kuzeye geçti. Aşırı yoğunluk nedeniyle Lefkoşa’nın Metehan ve Lokmacı kapılarında muhaceret görevlileri yoğun bir çalışma gösterdi. Yine de araçlı geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.
Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı, yoğun geçişlerin çarşıya canlılık getirdiğini söyledi. Kıbrıslı Rumların yanı sıra güneyden, kuzeye çok sayıda yabancı turist geçti. Böylece hem mağazalar, hem de lokantalar iyi iş yaptı.
Sınır kapılarının artırılmasını isteyen Arasta esnafı, muhaceret işlemlerini kolaylaştıracak önlemler
Alınması için yetkililere mesaj gönderdi.
Kapılar zorlandı
Güneyde tatil olduğu için dün çok sayıda Rum, kuzeye geçti
Ömer KADİROĞLU
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