Kuzey Kıbrıs’ta uzun süre kaçak yaşam süren Eusebe Songa Kamwasha, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ülkeye üniversite eğitimi için gelen zanlı polisteki ifadesinde parası kalmadığı için okula devam edemediğini söyledi.

Zanlı dün çıkarıldığı mahkemede ise okula devam etmek istediğini söyleyerek, bir şans istedi.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ocak 2024, tarihinde saat 19.30 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri tarafından tespit edilen Eusebe Songa Kamwasha'nın yapılan muhaceret kontrolünde 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 402 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlının ifadesinde parası olmadığı için okula devam edemediğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise okula devam etmek istediğini, kız kardeşinden para talep ettiğini ifade ederek, bir şans istedi.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

5 kaçak daha yakalandı

Öte yandan ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 09:42