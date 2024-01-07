Polise rahat yok

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonda hintkeneviri, kokain ve sentetik cannabionid türü uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Belediye zabıta ekipleriyle polisin işbirliğinde düzenlenen operasyonda tutuklanan Ömer Kumlutepe, Mervan Bolat, Umut Bahçeci, Muhammed Dindar ve Amor Buya Kamara dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün süre talep edildi.

Polis, 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.20 sıralarında Gönyeli Belediye Zabıta ekibi ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli ekipler tarafından Ömer Kumlutepe ’nin kullandığı, Mervan Bolat, Umut Bahçeci ve Muhammed Dindar’ın yolcu olarak bulunduğu KM 467 plakalı aracın şüpheli vaziyette tespit edilmesi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Araçta yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 3 buçuk gram sentetik cannabionid ve bir gram kokain ele geçirildiğini kaydeden polis, ayrıca 3 adet hassas terazi de bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Bahçeci’nin siyah bir çantayı olay yerine attığının belirlendiğini açıklayan polis, çantanın bulunduğunu, yapılan aramada 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, Kumtepe ve Bolat’ın gönüllü ifade verdiğini, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı Amor Buya Kamara’nın da tutuklandığını belirtti.

Uyuşturucu alışverişi mesajlarda görüldü

Polis, Amor Buya Kamara’nın Kumtepe’den bir gram uyuşturucu aldığını, her iki zanlının telefonunda uyuşturucu alışverişiyle ilgili mesajlar tespit edildiğini kaydetti. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, uyuşturucuların nereden temin edildiğinin araştırılacağını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Dindar ile Bahçeci suçsuz olduğunu iddia etti

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı Dindar, suçsuz olduğunu, sadece diğer zanlıların yanında bulunduğunu ifade etti. Bahçeci de suçsuz olduğunu söylerken, “Arabaları olmadığı için onları aldım, benim ilgim yok ama çantada uyuşturucu olduğunu bildiğim için attım” dedi.

Amor Buya Kamara ise uyuşturucu satışıyla bir alakasının olmadığını dile getirdi.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 09:39