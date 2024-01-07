Ceza gelecek

Rum Dışişleri bakanı Konstantinos Kombos, kuzeydeki Rum mülklerinin izinsiz ele geçirilmesi, yasa dışı bir şekilde satılması ve istismar edilmesi nedeniyle kapsamlı bir plan hazırlandığını söyledi. Kombos, bu satışların önlenmesi için Rum hükümetinin gerekli araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Politis gazetesi “Gaspçı da Çok, Yardım Eden de çok” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’la yapılan söyleşinin bazı satırlarını okurlarına aktardı. Geniş açıklamanın bugünkü gazetede yer alacağını yazan Politis gazetesi, Rum mülklerinin satışı konusunda ciddi cezaların gündemde olduğuna dikkat çekti.

KKTC’deki Rum mallarının alım-satım olayının hızlı bir şekilde artmasından ötürü, önemli sayıda kişinin de bu olaya müdahil olduğunu savunan Kombos, bunun hem kamuoyunu hem de Rum hükümetini ilgilendiren bir konu olduğuna işaret etti.

“Ortada ciddi bir rakam var” diyen Kombos şöyle dedi:

“Tüm durumlara aynı şekilde muamele edilemez ve biz meydana getirdiğimiz önerilerle birlikte bu durumla başa çıkmanın en iyi yolunu bulmaya veya en azından bu tür eylemlere karışanlar için endişe koşulları meydana getirmeye çalışıyoruz.”

Bu olayın yeni bir şey olmadığını da söyleyen Kombos, durumun bu noktaya ulaşmasına izin verilmesiyle ilgili eleştirilerde de bulundu.

Bir durumun gelişmesine izin verildiğini ve bunun devletin harekete geçmesi gereken noktayı aştığını ifade eden Kombos, var olan imkanlar çerçevesinde uygulamaya koyacakları bir plan oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan haberinde, Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat ile eşi politikacı Fazilet Özdenefe’nin İtalya’ya Ercan havalimanından VIP olarak yola çıkarak, İstanbul üzerinden seyahat ettiklerinin görüldüğünü öne süren gazete, Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere dayanarak, Rum Yönetiminin Europol aracılığıyla mülk konularıyla ilgili davalarla alakalı olarak KKTC’deki 4 başka avukat için de tutuklama emri çıkardığını ekledi.



Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 09:55