banner493

Yatırımcısını sevindirdi

banner514

TÜİK verilerine göre, ekim ayında en yüksek aylık reel getiri, yüzde 4,71 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti

Yatırımcısını sevindirdi
banner432

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2021’e ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.
Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,54 ve Euro yüzde 0,39 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 3,86, BIST 100 endeksi yüzde 4,39 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

banner520
TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 4,37 ve Euro yüzde 3,18 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73 ve DİBS yüzde 3,12 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Altı aylık dönemde getiri külçe altında
Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede ise; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
‘Mülteci’ sorunu görüşüldü
‘Mülteci’ sorunu görüşüldü
  1. GÜNEY

banner456

banner468