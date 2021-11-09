Yatırımcısını sevindirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2021’e ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,54 ve Euro yüzde 0,39 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 3,86, BIST 100 endeksi yüzde 4,39 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 4,37 ve Euro yüzde 3,18 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73 ve DİBS yüzde 3,12 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Altı aylık dönemde getiri külçe altında

Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede ise; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

