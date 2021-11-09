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Makamlar geçici hizmetler kalıcı

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Görevi Üstel’den devir alan Pilli, “Bu bir nöbet değişimidir, hedef sağlığı daha ileriye taşımak” dedi

Makamlar geçici hizmetler kalıcı
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Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı görevini, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde görevi üstlenen Ali Pilli’ye devretti.
Görevi devralan Ali Pilli, kurulan yeni hükümette bu görevi kendisine layık gördüğü için Faiz Sucuoğlu’na teşekkürlerini iletti.
Pilli, “Bu bir nöbet değişimidir. Bayrağı Sayın Üstel’e devretmiştim, şimdi alıyorum. Hedefler aynıdır, sağlığı daha ileriye taşımaktır” ifadelerini kullandı.
Üstel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Pilli, yakın gelecekte bir seçim olduğunu anımsatarak, “Ne olacağı belli değildir. Bu makamlar hiçbir zaman kalıcı değil, önemli olan bu makamlarda yapılan hizmetlerin ileride anılmasıdır” şeklinde konuştu.

Üstel: Yardıma hazırım

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Törende konuşan Üstel ise bundan sonraki çalışmalarında Pilli’ye başarılar dileyerek, yardım istenildiğinde her zaman hazır olduğunu kaydetti.
Üstel, ayrıca, bir basın toplantısı yaparak, görev süresi boyunca yaptıklarını kamuoyuyla daha sonra paylaşacaklarını bildirdi.
Üstel, görevde bulundukları 8 ay süresinde koymuş oldukları hedeflerinin tümünü başardıklarını söyledi.
Aşı ve test merkezlerini artırırken, aynı zamanda anavatan Türkiye’den ülkeye 500 binin üzerinde aşı getirmeyi başardıklarını belirten Üstel, “Hedef aşı oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarmaktı. Şimdi çift doz aşılı kişi sayısı yüzde 73’lerde” dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 10:57
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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 5 saat Önce

Bölgesel dengeler düşünülerek tekrar geri dönüş zamanında KKTCde bakanken yaptığınız açma kapatma komedyenliklerini vs gördük sırf parti içi dengeler düşünülmüş yoksa icraatiniz sıfır

Turkish power
Turkish power - 5 saat Önce

Üniversiteye yabancı öğrenci olarak sınavsız mi girdiniz

ali
ali - 1 saat Önce

artık kapanma olamaz olmamalı
ali pillinin ilk yıllarında geçen seneler elimizde aşı yoktu aşılama yoktu
ama şimdi aşı var hangi ülke kapanıyor
bi zahmet aşılamayı yüzde yüze çıkaralım gerekirse en katı kuralları koyalım aşısızlara

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