Zam tepkisi

Milletin Partisi, Türkiye’de somun ekmeğin 2.5, KKTC’de ise 4 lira olduğunu belirtti.



Milletin Partisi’nden yapılan açıklamada, ekmek fiyatının yüzde 25 zamlandığı; somun ekmeğin fiyatının 4 lira olduğu belirtilerek, “Vatandaşın ekmeğiyle kim oynuyor? Neden her fırıncıya kendi imkanlarıyla Türkiye’den un ithalatına izin verilmiyor? Neden sadece piyasada iki büyük firmaya buğday ithalatına izin verilerek, burada kendi değirmenlerinde çekerek un haline getirmelerine ve fiyatı istedikleri gibi belirlemesine izin veriliyor?” diye soruldu.Kimsenin ekmek zammına gerekçe olarak artan döviz ve maliyetlerden söz edemeyeceğinin belirtilen açıklamada, “Aynı döviz, aynı maliyetler Türkiye için de geçerlidir. O halde bizde 4 lira olan ekmek, Türkiye’de nasıl 2,5 liraya satılıyor?” denildi.