Yüzde 10’a destek yok

Suna ERDEN

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan ‘Ad- Hoc Komite’ karma oy sisteminin kaldırılmasını, ya da değiştirilmesini görüşürken, vatandaşlar ‘baraj’ konusunun da ele alınmasını istiyor. Ancak, siyasi partilerin çoğunluğu halen yüzde 5 olan barajın yüzde 10’a çıkarılmasını istemiyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu “Biz yüzde 8 önerdik ama sıcak bakılmadı” derken, CTP Milletvekili Erkut Şahali yüzde 5’in bile fazla olduğunu söyledi. DP’den Serdar Denktaş, mevcut sistemin kalması gerektiğini belirtirken, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yüzde 10’a destek verdi. TDP Genel Başkanı Özyiğit ise seçim barajının tamamen kalkması gerektiğini ifade etti.

Sucuoğlu: Yüzde 8’e kimse sıcak bakmadı

Meclis’te Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oyun kaldırılmasını görüşmek için Ad-Hoc komite kurulurken, vatandaşlar seçim barajının da gündeme gelmesini istiyor. Ancak barajın yükseltilmesine sıcak bakılmazken, konu şimdilik rafta tutuluyor.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, seçim baraj oranının yüzde 8 olması gerektiğini söylerken, bu yöndeki tekliflerine sıcak bakılmadığını ifade etti. Başbakan Sucuoğlu, “Yüzde 8 dedik ancak kimse sıcak bakmadı. Konu şimdilik gündemden kalktı” dedi. Sucuoğlu, “Neden yüzde 8 olması gerekiyor sorusuna ise “Mecliste 6-7 parti var. Meclise baktığınızda, durumunu gördüğünüzde neden yüzde 8 istediğimiz ortaya çıkar” dedi.

Arıklı: İstikrar için yüzde 10 olmalı



Kısa bir süre önce bir önceki hükümette koalisyon ortağı olan YDP’nin genel başkanı Erhan Arıklı ise seçim barajının yüzde 10’a çıkarılması gerektiğini ifade etti. Arıklı, “Demokrasinin en önemli temel ilkesi yönetimde istikrar, temsiliyette adalettir. Temsiliyette adaleti sağlayacağız ki yönetimde istikrarsızlık olmasın. Mevcut seçim barajının ülkeyi ne hale getirdiği ortadadır. Dolayısıyla yönetimde istikrarın sağlanabilmesi için uzun süreli bir iktidarın kurulması gerekiyor. Bunun için de seçim barajının yüzde 10 çıkarılması şarttır” dedi.

Şahali: Mevcut oran bile yüksek

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise mevcut seçim barajı oranı olan yüzde 5’in kalması gerektiğini, hatta bu oranın dahi fazla olduğunu söyledi. Şahali, “Toplumda farklı kesimlerin mecliste temsil edilmesi gerekiyor. Seçmen iradesi meclis aritmetiğine yansımalı. Bu nedenle seçim barajı kesinlikle yükselmemeli.

Zaten her 5 kişiden birinin oyu meclise yansımıyor. Barajın yükseltilmesi çok daha az kişinin iradesinin meclise yansımasına neden olur. Barajın yükseltilmesini değil, düşürülmesini tartışmalıyız” şeklinde konuştu.

Denktaş: Mevcut sistem kalmalı

DP Milletvekili Serdar Denktaş da seçim barajı diye bir tanımlamanın yasada olmadığını, mevcut sistemde yüzde 5 oranın meclise yansıdığını ve bu sistemin de böyle devam etmesi gerektiğini ifade etti. Denktaş, “Küçük bir ülkeyiz, insanlarımızın seçme özgürlüğü olması lazım” dedi. Denktaş, ancak karma oy sisteminin değişmesi gerektiğini ifade ederek, “Vatandaş düğününe geldiği ya da kendisine iyilik yaptığı için değil siyasi partilerin vizyonlarına, ülke için yapacaklarına bakarak oy vermelidir ”şeklinde konuştu.

Özyiğit: Tamamen kaldırılsın

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise seçim barajının tamamen kalkması gerektiğini dile getirdi. Özyiğit, “Demokrasiye inananlar barajı artırmayı değil, kaldırmayı konuşur. Her kesimin temsiliyetini Meclis’te görmek istiyoruz ve barajın kaldırılmasından yanayız” dedi. Özyiğit, karma oyun kaldırılmasına sıcak baksalar da gerekli adımların zamanında atılmadığını, bu konuda çok geç kalındığını dile getirdi. Karma oy sisteminde yanlış oylama olabildiğini, birçok oyun yandığını ifade eden Özyiğit, “Keşke bizim önerimizi kabul edip, konuyu daha erken ele alsaydılar. Uzmanlar eşliğinde çalışmalar yapılsaydı. Toplumun da hazmedeceği bir sonuç ortaya çıksaydı” dedi.