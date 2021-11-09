Erken seçimin 23 Ocak’ta

Meclis Danışma Kurulu, Genel Kurula verilen aranın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplandı. Toplantıda 23 Ocak’taki seçimden önce bütçe maratonunun tamamlanması konusunda mutabakat sağlandı.

Toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers yer aldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, seçim tarihinin “23 Ocak’ta oy verilmesi” baz alınarak bu çerçevede Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gerekli çalışmayı yapması adına tüm partilerin ortak mutabakata vardığını ifade etti.

Sennaroğlu, ayrıca Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılması düşünülen değişiklikle ilgili Ad Hoc Komite kurulması konusunda karar çıktığını söyledi.

Ad Hoc komitede her siyasi partiden eşit oranda temsiliyet olacağını ve alınacak kararların oy birliği ile alınması konusunda mutabakata varıldığını vurgulayan Sennaroğlu, Ad Hoc komitenin “Karma oy sisteminin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi” konusunda çalışma yapacağını belirtti.

Sennaroğlu, Seçim öncesi bütçenin geçirilmesi ve bütçe toplantılarının; 3 gün komite toplantıları, 3 gün de Genel Kurulda görüşülmesi şeklinde, hızlı bir şekilde sürdürülmesi adına da bütün partilerin ortak karar ürettiğini söyledi.

Geçici ve Özel Ad Hoc Komite oluşturuldu

Öte yandan Meclis’te Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Ad Hoc Komitenin üye sayısı hakkındaki tezkere Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi. Komitede, her parti 1 kişi ile temsil edilecek.

Nisabın sağlanmasının ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde gündeminde bulunan Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisinin daha önce okunduğunu hatırlattı.

Denktaş: Seçimle eğitime çizik atılacak



Tezkere üzerine söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, seçimlerde aday olmayacağını açıklayarak, 23 Ocak’ta yapılacak muhtemel seçimle eğitime çizik atılacağını savundu ve komitede bunun ele alınmasını istedi. Denktaş, seçimin 6 Şubat’ta yapılması önerisini sundu. Denktaş, seçimin 1 hafta veya 2 hafta ertelenebileceğini söyledi.Pile’de yaşayan Kıbrıslı Rumların kuzeye geçerken, güney plakalı araçla geçebildiğini ancak Kıbrıslı Türklerin güney plakalı araçla geçemediğine dikkat çeken Denktaş, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin güney plakalı aracıyla KKTC’ye günübirlik geçişinin Bakanlar Kurulu onayıyla sağlanmasını istedi.“Pile’de kullanılan oylar yurt içinde mi ve yurt dışında mı kullanılan oy mudur?” sorusunu soran Denktaş, geçişlerle ilgili bu sorununun mahkemeye taşınması halinde bu durumun seçimlerde sorun yaratabileceğini söyledi.

Tezkere oy birliğiyle kabul edildi

Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde gündeminde bulunan Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Danışma Kurulu’nun Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oy sisteminin kaldırılmasına veya değiştirilmesine ilişkin konuları görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Ad Hoc Komitenin üye sayısını belirleyen kararın tezkeresi okundu. Her siyasi partiden bir kişi olmasının içerdiği tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Komitede, 6 parti birer kişi ile temsil edilecek.

Daha sonra Geçici ve Özel Ad-hoc komitede yer alacak üyelerin belirlendiği tezkere okundu. Tezkere, oy birliğiyle kabul edildi.

Ad-Hoc Komitede kimler var?

Ad-Hoc komitede, UBP’den Özdemir Berova, CTP’den Fazilet Özdenefe, HP’den Ayşegül Baybars, TDP’den Zeki Çeler, DP’den Serdar Denktaş, YDP’den Erhan Arıklı yer alacak.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet programına ilişkin görüşmelerin 11 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da başlayacağını söyledi.

Ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 10:58