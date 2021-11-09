Test sayısı 24 bini aştı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saat Covid-19’dan bir kişi hayatını kaybederken, yapılan 24 bin 498 testle 89’u yerel 115 yeni vaka belirlendi. Yerel vakaların 36’sı Lefkoşa, 24’ü Girne, 22’si Gazimağusa, 6’sı İskele, 1’i Güzelyurt bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2 vaka yurt dışından gelirken, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 67 bin 349 test sonucunda 284 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.



Toplam vaka sayısının 126 bin 231'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 576'da kaldı.Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 67 hastanın 22'sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.