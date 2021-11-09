Gelecek parlak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve yetkililerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, pandemi sonrası KKTC’de yükseköğretim, turizm ve inşaat sektörünün hızla gelişeceğini ifade ederek, KKTC’nin her alanda bir cazibe merkezi olduğuna işaret etti ve “KKTC’nin geleceği oldukça parlaktır” şeklinde konuştu.

Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıslı Türklerle eşitlik temelinde bir antlaşma istemediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta gelinen aşamanın artık egemen eşit, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir çözümü gerektirdiğini vurgulayarak, bu hususta Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde hareket edildiğini kaydetti.

“Çok zaman kaybettik, artık beklemeye tahammülümüz yok” diyen Tatar, ortaya konan yeni siyasetin KKTC’nin önünü açtığının altını çizdi.

KKTC’nin egemen bir devlet olarak bütün kuruluşları, tüm ekonomik sektörleri ve insan potansiyeliyle gelişimini sürdüreceğini belirten Tatar, Türkiye’nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen münasebetlerin daha da artması ve aradaki bağın her geçen gün daha da güçlenmesiyle geleceğin Kıbrıs Türkü için çok daha aydınlık olduğunu ifade etti.

Temaslar oldukça önemli…

Mersin’in 1974 öncesinden beri, Kıbrıs Türkü için büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Tatar, Mersin’in Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getirdi.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer sanayi ve ekonomi kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çeken Tatar, gerek hükümetler arası gerekse sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle yaptığı temasların artması ve geliştirilmesi temennisini dile getirdi.

KKTC gelişiyor…

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri de konuşmalarında, KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek KKTC’nin gelişimini gözlemlediklerine dikkati çekti.

KKTC ve Mersin arasındaki gönül bağına değinilen konuşmalarda, Mersin halkının Cumhurbaşkanı Tatar’a duyduğu sevginin altı çizildi.

Tatar, çevrimiçi konferansta konuştu

Öte yandan “5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gelecek kuşakların, dünya kaynaklarından faydalanabilmesini sağlamayı insanlık adına borç bilip disiplinli bir anlayışla hareket etmeliyiz” dedi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansa katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmasında Covid-19 sürecinde emekliliklerini KKTC’de geçirmek ve yıllar önce göç edenlerden tekrar geri dönmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gelişmekte olan ülkeye yaşam standartlarının iyileşmesi, iklimi, mavisi, yeşili ve doğasından dolayı ilgi duyulduğunu kaydetti. Tatar, nüfusun zamanla artmasıyla ve daha da artacağı öngörüsüyle su yönetiminin, daha özen gösterilmesi gereken önemli bir konu olduğuna dikkat çekti. Tüketim amaçlı kullanılan suyun arıtılarak tarımsal faaliyetler için kullanılması gibi, suyun yönetiminin sağlanabileceğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada çok değerli su uzmanları ve mühendislerinin su kıtlığının önüne geçilmesi için yürüttüğü faaliyetler olduğunu söyledi.

