Kuzey Kıbrıs’ta 1960 yıllından beri kullanılan ve artık yetersiz kalan küçükbaş hayvan ağılları için

Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde yeni ağıl inşasına başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, iki ayda tamamlanması hedeflenen

Devlet Üretme Çiftlikleri Küçükbaş Damızlık Üretim Tesisi İnşaat Alanını ziyaret etti.

Bakan Oğuz, küçükbaş damızlık üretim tesisinin temel dökümünü beraberindeki heyetle inceledi.

Şht. Tğm. Doğuş Uran çiftliğinde yapılması planlanan proje 6 adet her biri 1000 başlık 6 küçükbaş ağılı, 2 adet sağımhane, 4 adet doğum ağılı, 2 adet kuzu büyütme ve 2 adet oğlak büyütme ağılı ile 1 adet revirden oluşuyor. Projenin ilki olan 1000 başlıklı küçükbaş ağılının yapımı ve 2 kilometrelik alanının tellenmesi ihalesinin tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan Kam-Tek LTD. ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında yapım sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkemizde küçükbaş hayvan varlığının gelişmesi çalışmaları kapsamında, Devlet Üretme Çiftlikleri’nin altyapısının geliştirilmesi amacıyla 16 ay boyunca yürütmüş olduğu çalışmaları tamamladı ve ağıllar yapım aşamasına geldi.

Küçükbaş hayvanlar için yapılacak olan ağılların kaynağı, döner sermaye tarafından karşılanacak.