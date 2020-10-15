Güney'de panik başladı, 51 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta önceki gün tespit edilen 83 vakanın ardından dün de 51 yeni pozitif vakaya rastlandı. Son iki günde güneyde 134 vaka görülmesi Rumlar paniğe soktu. Kuzey Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan test sayısının bin 901 olduğu, 3 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Kuzey Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 819, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı ise 770 oldu. Tedavisi devam eden vaka sayısının 45 olduğu, bunlardan sadece 12’sinin hastanede olduğu kaydedildi.



Bakan Pilli yaptığı açıklamada, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkeye geldiğini belirtti.

Covid-19’un genel durumu

Dün Yapılan Test Sayısı: 1901

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar - 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -0

Yerel vakalar - 0

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı- 1

Dün kaybedilen vaka sayısı- yok

Yapılan toplam test sayısı- 193.421

Toplam vaka sayısı- 819

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 770

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 45

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 32

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 1

Güneyde panik

Güney Kıbrıs’ta dün 51 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Rum haber kaynaklarına göre, 24 saatte yapılan 2 bin 291 testle saptanan yeni vakalarla, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 2 bin 181’e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 11:10