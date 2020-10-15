Serdar Denktaş DP ile yollarını ayırdı

Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, 1996-2000 yılları arasında ve 2002 yılından 2019’a kadar genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti (DP) ile tüm bağlarını kopardı. Denktaş, partiden ayrılma gerekçesini “Ben, seçim boyunca “İrademize sahip çıkalım" çağırısı yaparken, yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa, bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır” sözleriyle açıkladı.

Denktaş, DP ile olan bağını tamamen koparma kararı aldığını önceki akşam katıldığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Kurul üyelerine duyurduğunu belirtti.

Denktaş, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak, kendisinin seçim boyunca "İrademize sahip çıkalım" çağrısı yaptığını belirterek, "Ben, seçim boyunca “İrademize sahip çıkalım" çağırısı yaparken, yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa, bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır” dedi.

Serdar Denktaş’ın açıklaması şöyle:

“28 yıl içinde emek harcadığım, 21 yıl Genel Başkanlığını yürüttüğüm Demokrat Parti ile olan bağımı katıldığım MYK toplantısında tamamen koparma kararı aldığımı kurul üyelerine duyurmuştum.

Ben seçim boyunca "İrademize sahip çıkalım" çağrısı yaparken yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır.

İkinci tura kalan iki aday ilk turda rakiplerimdi ve her ikisini de eleştirmiştim. Ben kendi düşüncelerimi halkımıza anlatmaya çalışırken çeşitli suçlamalarla da yüz yüze kaldım.

Bugün geldiğimiz ortamda kendi özgür irademle oyumu iki adaydan birine kullanmak için sandığa gideceğim. Kimsenin iradesine yön verme gibi bir uğraş içerisinde olmayacağım. Seçilecek aday kim olursa olsun makamda olduğu sürece o makama saygılı olmaya devam edeceğim.”