İkinci tur seçimde Başbakan Ersin Tatar’la yarışacak olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Sendikal Platform içindeki sendika başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi. Platformda yer alan 15 sendika “Ortak hedef federal çözüm” diyerek Akıncı’ya destek mesajı verdi.

Sendikal Platform’un açıklaması, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, KTAMS, KTÖS, KOOP-SEN, KTOEÖS, EL-SEN, BES, BASIN-SEN, TEL-SEN, ÇAĞ-SEN, KES, TES, HTKS ve DAÜ-SEN imzasıyla yayınlandı.

“Ortak hedeflerini birleştirerek ortak mücadele çatısı olan Sendikal Platform’u oluşturan sendikaların en net ortak hedefi federal çözümdür. Platforma bağlı tüm sendikaların tüzüklerinde yer alan bu hedef, aynı zamanda Sendikal Platform’un da süreç içerisinde en öncelikli vizyonu haline gelmiştir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Geldiğimiz aşamada bir seçimden fazlası haline gelen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bizi çok sorulu ama tek hedefli bir referandum bekliyor. Kuşkusuz toplumsal her konuda taraf olan ve bunu parmağının arkasına saklanmadan açıkça ortaya koyan Sendikal Platform, ‘referandum’ diye adlandırdığımız bu süreçte de vizyon ve ilkleri doğrultusunda taraf olacaktır.”

İki eşit kurucu ortak

Akıncı, yaptığı konuşmada adaylığının temel nedenlerinden birinin, Kıbrıs sorununda iki eşit kurucu devletli federal çözümün kararlılıkla ilerletilmesi olduğunu, çünkü federal çözümün olmadığı durumlarda sürecin birilerinin iddia ettiği gibi tanınma yönünde değil, bölünmüşlüğün kalıcılaşması ve bağımlılığın artması yönünde gelişeceğini belirtti.

Akıncı, adaylığının diğer bir nedeninin de Kıbrıs Türk halkının demokratik, laik, çağdaş, Avrupai yaşam tarzının korunmasının gözetilmesi olduğunu belirtti. Geçmişte de müdahaleler olduğunu, ancak bu süreçte ilk kez bu kadar açık ve yoğun müdahalelerin olduğunu belirten Akıncı, “Ortak gücümüz irademiz, bu iradenin Pazar günü de sandığa yansıyacağına olan inancım tamdır” dedi.

Birinci tur boyunca da hep vurguladığı gibi katılımcılığın önümüzdeki dönemde de çok önemli olacağını belirten Akıncı, gerek Kıbrıs konusu gerekse de iç konular bağlamında görev süresinde başlattığı bu mekanizmanın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulması ve kurumsallaştırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti.